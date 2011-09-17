هدفمندی یارانه ها 5.7 درصد مصرف آب در هرمزگان را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در استان میانگین مصرف آب مشترکین در هرمزگان طی پنج ماه نخست سال 90نسبت به پنج ماهه اول سال 89 تنها به میزان 5.7 درصد کاهش یافته و ضروری است که شهروندان هرمزگانی نسبت به صرفه جویی در مصرف آب بیشتر همت گمارند.

خادمی افزود: مصرف آب در پنج ماه نخست سال 89 به میزان 28 میلیون و 50 هزار متر مکعب بود که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مصرف آب در استان با کاهش 5.7 درصدی طی پنج ماه نخست سال 90 به میزان 26 میلیون و500 هزار متر مکعب رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد مشترکان فعال در استان 168 هزار اشتراک است که از این میزان 93 هزار و500اشتراک مسکونی و باقی مانده غیر مسکونی است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان اظهارداشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به طور متوسط برای هر واحد خانگی شاهد شش هزار ریال افزایش نرخ آب بها بوده ایم.

خادمی اظهارداشت: قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متوسط آب بهای هر واحد مسکونی 20 هزار ریال بود که با اجرای این طرح آب بهای هر واحد مسکونی به 26 هزار ریال افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای اقتصادی و تعرفه ای و تصویب تعرفه های پلکانی مشوق اساسی مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه بوده است، تصریح کرد: طبق مصوبه وزارت نیرو از تاریخ28 آذر 89 آب بهای کلیه مشترکین با تعرفه ابلاغی جدید محاسبه شده است.

وی تاکید کرد: در تعرفه ابلاغی بهای آب مصرفی تحت عنوان آب بها و کارمزد دفع فاضلاب به همراه عوارض و مالیات متعلقه چهار درصد بهای آب محاسبه و وجوه مربوطه به حساب خزانه دولت واریز می شود.