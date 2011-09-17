راه اندازی اورژانس اجتماعی در مینودشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان افزود: ظهور و بروز ناهنجاریهای فرهنگی اجتماعی، نشات گرفته از تبلیغات ضد ارزشی دشمنان نظام اسلامی است.

وی اظهار داشت: این تبلیغات با هدف ضربه زدن به ارزشهای والای اسلامی صورت می گیرد.

عجم در ادامه به آمادگی و هوشیاری ملت ایران در مقابل دشمنان تاکید کرد و گفت: باید حفاظت و صیانت از فرهنگ دینی و ملی در کانون توجه مسئولان قرار گیرد.

فرماندار مینودشت گفت: معضلات و آسیبهای اجتماعی برای مدیران دستگاههای اجرایی زنگ هشداری است که باید به آن توجه خاص شود.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

