ضریب پایین امنیت جانی محیط بانان تهدید جدی برای حیات وحش است

مهرداد مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشتار یک خرس ماده و توله هایش در سمیرم اصفهان افزود: نه تنها نبود امنیت جانی برای محیط بانها در مقابله با متجاوزین زیاده خواه، انگیزه های آنها را برای مقابله با این افراد کاهش داده بلکه تعداد نیروهای حفاظتی هم کفاف سطح عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نمی‌دهد.

به گفته وی، در حال حاضر به ازای هر یکصد هزار هکتار تنها یک نفر محیط بان وجود دارد و اگر مشکلات سوخت واعتبار و حق ماموریت و وسیله نقلیه ودیگر عوامل را وارد معادله حفاظت از عرصه ها کنیم عملاً این عدد به سیصد هزار هکتار خواهد رسید.

مسیبی با اشاره به احتمال صدور حکم قصاص برای محیط بانی که چند ماه قبل با یک متخلف در پارک ملی تندوره درگیر شده بود و این درگیری به فوت فرد متخلف منجر شده بود اظهار داشت: با توجه به شهادت تعدادی از محیط بانها توسط ضاربین و نیز قصاص برخی بدلیل قتل عمد شکارچیان، بعید نیست بعد از این شاهد رو برگرداندن وچشم پوشی محیط بانها از شکار و شکارچی باشیم.

وی با بیان اینکه هرچه زمان می گذرد، از شاخص های رو به جلو در حوزه محیط زیست دورتر می‌شویم افزود: در حال حاضر اقداماتی که برخی افراد در حوزه محیط زیست و حیات وحش انجام می دهند بسیار دردناک بوده و در این برهه از زمان غیر قابل توجیه است.

مسیبی با اشاره به کشتار یک خرس وتوله هایش در سمیرم به دست چند شکارچی که گفته می شود یکی از آنها معلم پرورشی است تصریحح کرد: البته به اعتقاد من نام این افراد را شکارچی هم نمی توان گذاشت زیرا هیچ شکارچی چنین بی رحمانه مادری را نمی‌کشد و شکم فرزندانش را نیز که دنبال مامنی امن در آغوش مادر هستند پاره نمی کند.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان محیط زیست گفت: اگرفیلمبرداری توسط گوشی موبایل انجام نمی شد ممکن بود پای محیط زیست هم به میان نمیآمد تا مجرمین را دستگیرکند که البته بلافاصله با وثیقه آزاد شوند.

به اعتقاد این فعال محیط زیست، چنین مشکلاتی به نقایص قانونی و کاهش نیروهای حفاظتی برمی‌گردد زیرا در بسیاری مواقع جریمه تخلف شکار یک جاندار از سرعت غیر مجاز خودرو در جاده ها هم کمتر است. جریمه هائی که گاهی معادل کسر کوچکی از قیمت اسلحه یک شکارچی است.