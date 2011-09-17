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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

زندوی به مهر خبر داد:

سامانه گفتمان دینی با سیستم کیت وی در هرمزگان راه اندازی می شود

سامانه گفتمان دینی با سیستم کیت وی در هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های گفتمان دینی در سال 90 و بر اساس گام ششم این طرح، سامانه گفتمان دینی با سیستم کیت وی راه‌اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام شکر الله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های گفتمان دینی در سال 90 و بر اساس گام ششم این طرح، سامانه گفتمان دینی با سیستم کیت وی همزمان با سایر استانها در هرمزگان هم راه‌اندازی خواهد شد.

وی بیان داشت: در این طرح به منظور تسهیل ارتباط مخاطبین با کارشناسان و کاهش هزینه‌های مخاطبین و استفاده از عنوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان متبوع در اطلاع رسانی سامانه با استفاده از سیستم کیت وی که قادر است از طریق اینترنت صوت را به دیجیتال تبدیل کند، با شماره کد تلفن استان و شماره‌های مستقل هر استان مخاطبین می‌توانند تحت عنوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آن استان با سامانه تماس برقرار کنند.

دکتر زندوی اظهارداشت: سامانه گفتمان دینی به منظور تامین و نگهداری مخاطبان با همکاری کارشناسان مجرب در طول شبانه روز در دسترس مخاطبان قرار دارد. همچنین در صورت نبود سیستم کیت وی از سوی استان مخاطبین می‌توانند از طریق مرکز با سامانه ارتباط برقرار کنند.

وی تصریح کرد: سامانه گفتمان‌های دینی سامانه ای است که برای رفع ابهامات و شبهات مردم از سوی کارشناسان مجرب ارائه خدمات می دهد.

وی افزود: چاپ شش عنوان کتاب با شش گروه تخصصی نسبت به پاسخگویی به سوالات مردم در خصوص زن و خانواده در اسلام، آسیب‌های اجتماعی یا عرفانهای نوظهور و انحرافی آسیب شناسی دینی، عفاف و حجاب از برنامه هایی است که در این راستا اجرا شده است.

کد مطلب 1409628

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