به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در شورای آموزش و پرورش همدان گفت: برای این تعداد پروژه مبلغ 14 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
قهرمانی با تاکید بر اینکه باید این پروژهها با آماده سازی 100 در صد تحویل داده شود، گفت: با توجه به همزمانی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس نمایشگاهی در خصوص دفاع مقدس در پارک مردم همدان برگزار می شود و مدیران مدارس باید دانشآموزان را برای بازدید به این مکان ببرند.
وی گفت: باغ موزه دفاع مقدس در این هفته به صورت رایگان آماده پذیرایی از دانشآموزان است و زمینه اشنایی دانشآموزان با این فضای معنوی مهیا شده است.
قهرمانی با اشاره به اجرای مراسم سان و رژه نیروهای مسلح استان در هفته دفاع مقدس گفت: دانشآموزان نیز میتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.
6800 دانشآموز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند
فرماندار همدان در ادامه در خصوص اردوهای راهیان نور همدان نیز گفت: تعداد شش هزار و 800 نفر از دانشآموزان برای بازدید و اجرای عملی درس آمادگی دفاعی در طول سال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
قهرمانی مطلق با قدردانی از شهرداری همدان در خصوص انجام اقدامات لازم در زمان بازگشایی مدارس گفت: طبق تفاهمنامه شهرداری، شورای شهر و آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس اقدامات و طرحهای خوبی به تصویب رسیده و باید سایر دستگاهها نیز در این امر مشارکت کنند، چرا که همه ادارات با آموزش و پرورش مرتبط هستند.
قهرمانی مطلق در ادامه به بحث پوشاک و تغذیه دانشآموزان پرداخت و گفت: در خصوص نوع لباس دانشآموزان نباید اجباری صورت گیرد و اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش در این مورد باید به نحوی باشد که دانشآموزان به راحتی بتوانند از لباسهای سال گذشته استفاده کنند.
وی در خصوص حضور روحانیون در مدارس برای برگزاری نماز جماعت و پاسخگویی به سئوالات دانشآموزان نیز گفت: در این مورد تفاهمنامهای با وزیر آموزش و پرورش و رئیس حوزه علمیه قم به امضا رسیده که به تبع آن در همدان نیز این امر صورت میگیرد.
برگزاری نماز جماعت باید در اولویت مدارس باشد
قهرمانی به برگزاری نماز جماعت در مدارس تأکید کرد و گفت: برگزاری نماز جماعت باید در اولویت باشد و اگر ادارهای در نزدیکی مدرسهای وجود دارد میتواند نماز جماعت را همراه با دانشآموزان آن مدرسه برگزار کند.
وی به تعطیلی پنجشنبههای مدارس نیز اشاره کرد و گفت: این مورد جز بخشنامه وزیر آموزش و پرورش به مدارس است و مدیران در اجرای آن مختار هستند و انجام یا عدم انجام این بخشنامه به اختیاری که به مدیران داده شده است بستگی دارد.
در ادامه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان در خصوص ساماندهی فضاهای آموزشی در شیفت صبح گفت: اقدامات صورت گرفته به گونهای بود که پتانسیل و امکانات موجود به خوبی استفاده شده و هیچگونه نارضایتی ایجاد نشود.
حسن مظاهری افزود: در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس با توجه به سیاست آموزش و پرورش در تألیف کتابهای پژوهشی و تحقیقاتی، در پنجشنبهها فرصت تحقیق و پژوهش به دانشآموز داده میشود.
وی عنوان کرد: اگر محاسن طرح تعطیلی پنجشنبهها بررسی شود میتوان روی آنها فرهنگ سازی کرد.
نظر شما