جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز در همدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد اقامه نماز همدان در آیین آغار به کار این جشنواره گفت: جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز مبتنی بر تحقق جشنواره نماز برگزار شده است.

حجت الاسلام مرتضی حسنی حلم افزود: در مدت اعلام شده، در مجموع 481 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 50 اثر ناقص و 50 اثر خارج از نوبت ارسال شده بود که به آنها ترتیب اثر داده نشد.

دبیر ستاد اقامه نماز همدان ابراز داشت: در مجموع با داوری‌هایی که شکل گرفت، 18 اثر در شش رشته فیلم کوتاه، فیلم مستند، انیمیشن، نماهنگ، نمایشنامه‌نویسی و رمان برگزیده شدند.

وی عنوان کرد: از بین 381 آثار داوری شده 41 اثر در بخش انیمیشن، 59 اثر نماهنگ، 58 اثر رمان، 82 مورد نمایشنامه و 141 اثر در بخش فیلم کوتاه و مستند در موضوع نماز به دبیرخانه ارسال شد.

حسنی‌حلم با اشاره به اینکه تاکنون در کشور چنین جشنواره‌ای با چنین استقبالی مواجه نبوده است، افزود: جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز در مدت کوتاهی شاهد ارسال 481 اثر از سراسر کشور به این جشنواره بود است.

دبیر ستاد اقامه نماز همدان یادآور شد: آثاری که در جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز در همدان برگزیده شدند در اجلاس سراسری نماز که در بوشهر برگزار می‌شود، ارائه می‌شود و خروجی این جشنواره در اجلاس بوشهر مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه از هر رشته سه نفر برگزیده شده اند، افزود: این نخستین جشنواره ملی فرهنگی ـ هنری نماز در کشور است که در استان همدان شکل می‌گیرد.

حسنی‌حلم با اشاره به اهداف این جشنواره ابراز داشت: القای آموزه‌های دینی با زبان هنر، استفاده از زبان گویای هنر برای مخاطبان جوان، ترویج و اشاعه و تعمیق بخشی نماز و بهره‌مندی از زبان هنرمندان کشور و ظرفیت‌سازی با هنر از جمله اهداف این جشنواره به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: داوری‌‌ها در دو مرحله با حضور داوران کشوری برگزار شده است تا در انتخاب آثار برتر نیز شک و شبهه‌ای ایجاد نشود.