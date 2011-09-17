حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب این اداره‌کل به عنوان دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: حضور اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، باید به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های خادمان این اداره کل محسوب شود.



وی افزود: به لحاظ اینکه این اداره‌کل اهداف فرهنگی و دینی را دنبال می‌کند باید همیشه الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: پرکردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان با ارائه طرح‌های متنوع اوقات فراغت مستمر از دیگر برنامه‌هایی است که این اداره را در کسب مقام برترین دستگاه در بین کلیه نهادها، سازمان‌ها و ادارات استان یاری رساند.



مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در شهر زنجان ابتکاری ارزشمند در فعالیت‌های این ارگان در استان است، به نحوی که این نمایشگاه در زمان برپایی با استقبال گسترده علاقمندان در داخل و خارج استان روبرو شده است.

