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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

حجت الاسلام دشتکی:

کانون‌های فرهنگی و مذهبی در استان زنجان توسعه پیدا می کند

کانون‌های فرهنگی و مذهبی در استان زنجان توسعه پیدا می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، رشد و توسعه کانون‌های فرهنگی و مذهبی را از مهمترین فعالیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب این اداره‌کل به عنوان دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: حضور اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، باید به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های خادمان این اداره کل محسوب شود.

وی افزود: به لحاظ اینکه این اداره‌کل اهداف فرهنگی و دینی را دنبال می‌کند باید همیشه الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.
 
حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: پرکردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان با ارائه طرح‌های متنوع اوقات فراغت مستمر از دیگر برنامه‌هایی است که این اداره را در کسب مقام برترین دستگاه در بین کلیه نهادها، سازمان‌ها و ادارات استان یاری رساند.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در شهر زنجان ابتکاری ارزشمند در فعالیت‌های این ارگان در استان است، به نحوی که این نمایشگاه در زمان برپایی با استقبال گسترده علاقمندان در داخل و خارج استان روبرو شده است.
 
کد مطلب 1409636

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