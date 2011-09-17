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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

تماشاگران شهرآورد خسارتی به ناوگان اتوبوسرانی وارد نکردند

تماشاگران شهرآورد خسارتی به ناوگان اتوبوسرانی وارد نکردند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: در مسابقه شهرآورد هیچ خسارتی به ناوگان اتوبوسرانی وارد نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که برای خدمات رسانی مناسب به تماشاگران مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولی و استقلال ، روز گذشته هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای پوشش دهی این مسابقه و جابه جایی تماشاگران در نظر گرفته شد تا شهروندان را از نقاط مختلف شهر به استادیوم آزادی منتقل کنند ، گفت: خوشبختانه توانستیم نسبت به خدمات رسانی و جابه جایی مناسب تماشاگران اقدام کنیم.

وی افزود: خوشبختانه تماشاگران هیچ خسارتی به اتوبوس ها و مینی بوس های در نظر گرفته شده وارد نکردند که این موضوع جای قدردانی و تشکر دارد.

 

کد مطلب 1409638

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