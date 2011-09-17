احساس امنیت مردم موجب مشارکت بیشتر در توسعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه شورای قضایی استان فارس با اشاره به نتایج فعالیت مثبت دستگاه قضایی درتامین و بهبود وضعیت امنیت در استان اظهار داشت: اگر در استان فارس امنیت نسبتا مطلوبی وجود دارد بخشی آن را مرهون تلاشهای دستگاه قضایی می دانیم و اگر انتظار ایجاد امنیت مطلوب تری داریم باید تلاش و کوشش بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: امکان ندارد در جایی امنیت وجود داشته باشد اما دستگاه قضایی ضعیف عمل کرده باشد و قدرت و توان دستگاه قضایی در ایجاد عدالت و جلوگیری از بی عدالتی می تواند امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد.

استاندار فارس یادآور شد: عدم برقراری امنیت می تواند مانعی برای انجام فعالیتها و پیشرفتهای یک استان باشد.

صادق عابدین تصریح کرد: در برخی موارد قاضی می تواند در صدور احکام ظرافتهای بیشتری اعمال کند تا از مشکلات اجتماعی که ممکن است در آینده به وجود آید جلوگیری شود.

رئیس شورای تامین استان فارس تاکید کرد: قانون و ارکان آن ضامن سلامت جامعه است و همه مردم باید احترام به قانون را از وظایف خود بدانند و از قانون تبعیت کنند و هیچکس در هیچ مقامی حق ندارد قانون را تفسیر به رای کند.

صادق عابدین گفت: بسیاری از طرح های توسعه ای در استان فارس نیاز به تامین زمین دارد و باید در واگذاری این اراضی به گونه ای عمل شود که دست واسطه گران از رسیدن به سودهای نامتعارف کوتاه و از هدر رفتن منابع ملی نیز جلوگیری شود.

وی همچنین بیان داشت: متاسفانه در مواردی وقتی کسی قصد دارد در مسیر سرمایه گذاری قدمی برای توسعه استان فارس بردارد به راحتی با اعتبار و آبروی آن شخص بازی می شود که با اینگونه اعمال ناپسند در استان برخورد خواهد شد.

استاندار فارس درپایان تصریح کرد: به هر میزان مردم احساس امنیت کنند به همان میزان نیز مشارکت آنها در توسعه استان بیشترخواهد شد و چنانچه مردم احساس خوبی از امنیت نداشته باشند کمتر در توسعه و آبادانی مشارکت می کنند.