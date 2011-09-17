نوری زاده حذف شد/ معلومات به دور دوم راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز شنبه در تاشکند آغاز شد که قاسم نوری زاده در وزن 60- کیلوگرم ابتدا "جمشید خلیل اوف" از تاجیکستان را در کمتر از 90 ثانیه ضربه فنی کرد. وی در مبازه دوم با "ایگار موشکایف" از آذربایجان مبارزه کرد. در این دیدار نماینده کشورمان در فاصله 75 ثانیه به پایان 5 دقیقه قانونی ضربه فنی شد و از دور مسابقات کنار رفت.

همچنین علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم در اولین دیدار خود "دیمیتری یارئوسف" از روسیه را با یک امتیاز وازاری شکست داد و به دور دوم راه یافت. وی دور دوم باید با "مارتین تبلین" از نروژ مبارزه می کند.

جام جهانی جودو ازبکستان با حضور237 جودوکار از 30 کشور در تاشکند جریان دارد.