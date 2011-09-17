رئال مادرید امسال با خوزه مورینیو جام می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در گفتگو با "تی وی آی" اظهار داشت: بی شک تیم ما با خوزه مورینیو قدرتمندتر است. کارنامه کاری این مربی درباره اش حرف می زند. مورینیو هر جا که بوده جام برده است. خیلی خوشحالم که با او کار می‌کنم. مورینیو مربی خوبی است و باید بگویم یکی از بهترین ها در دنیاست. می خواهم با او جام ببریم.

وی افزود: رئال مادرید ثروتمندترین باشگاه جهان است و بیش از سایر تیم ها موفق به فتح رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده است. باشگاهی مثل رئال نمی تواند مدت زیادی بدون جامی معتبر مثل لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا بماند. مطمئنم که امسال اوضاع تغییر خواهد کرد. ما روی غلتک افتاده ایم و شروع خوبی داشته ایم.