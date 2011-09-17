جزئیات بازداشت افسر فراری ارتش سوریه/ ملاقات آخر با تاجر سلاح ترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزرای فرانسه، "صلاح الدین بلال" مخالف سوری که در المان زندگی می کند و برای شرکت درکنفرانس مخالفان اخیرا به پاریس سفر کرده بود در اظهاراتی تاکید کرد: "حسین هرموش" افسر سابق ارتش سوریه که در ماه ژوئن گذشته به ترکیه گریخته بود، اخیرا با گیر افتادن در یک تله اطلاعاتی دستگیر شد.

وی افزود: هرموش در حین برگزاری کنفرانس مخالفان سوری در پاریس، دیداری با یک تاجر سلاح ترک داشت. این تاجر سلاح برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری ابراز آمادگی کرده بود.

صلاح الدین بلال که مخالفان سوری در آلمان است، افزود: در همان روز هرموش ناپدید شد و به سوریه بازگردانده شد.

خاطرنشان می شود تلویزیون سوریه پنج شبه گذشته اعترافات حسین هرموش را پخش کرد. این افسر سوری در ماه ژوئن از ارتش سوریه در مخالفت با نحوه برخورد با تظاهرات کنندگان در این کشور جدا شد و به ترکیه گریخت. وی پس از اعلام جدایی از ارتش سوریه یگان افسران آزاد را تشکیل داد.