به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح شنبه در ستاد پشتیبانی هفته دفاع مقدس افزود: امروزه تداوم انقلاب مستلزم برنامه ریزی برای انتقال تجربیات دفاع مقدس در همه عرصه ها بویژه عرصه فرهنگی است تا نسل جدید با تکیه به این اندوخته راه رشد و توسعه را با گامهایی استوارتر بردارد.

فرماندار علی آباد کتول افزود: ما وظیفه داریم که این فرهنگ مقدس را برای نسل آینده به یادگار بگذاریم.

وی عنوان کرد: ادامه راه شهداء راهی پررهرو بوده که بهترین راه، ثبت نام در مدرسه بسیج و تلاش برای اعتلای آن است.

وی بر لزوم اشاعه فرهنگ تفکر بسیجی در جامعه که از ابتکارات امام راحل است(ره)، تاکید کرد.

کی پور با یاد شهداء هشت سال دفاع مقدس و رشادتهای جان برکف سپاه اسلام، ثمره آن فداکاریها را عظمت و سربلندی فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند.