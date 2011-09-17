کنارگذر چناران سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احمدی نوری در بازدید از روند اجرایی پروژه کنار گذر چناران با اشاره به اعتبار90 میلیارد ریالی پروژه در سال جاری، اظهار کرد: نظر به اهمیت پروژه و با پیگیری های نماینده چناران در مجلس، این اعتبار به صورت 100 درصد تخصیص داده شده است که با تکمیل مراحل خاکی و روسازی، مناقصه آسفالت مسیر به زودی برگزار خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی، پروژه کنارگذر چناران را از بهترین پروژه های در دست اجرا در این اداره کل دانست و افزود: مراحل تحصیل زمین و آزاد سازی حریم مسیر کنارگذر با توافق انجام شده با فرمانداری بزودی انجام شده و طبق برنامه زمان بندی این پروژه تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امسال اختیارات ویژه ای جهت جابجایی اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به وزیر راه و شهرسازی داده شده و هیچ گونه نگرانی بابت اعتبار پروژه وجود ندارد.

همچنین در این برنامه از محور 25 کیلومتری روستای گرد بازدید به عمل آمد که در این بازدید مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی از تأمین اعتبار و برگزاری مناقصه احداث و آسفالت 10 کیلومتر از این مسیر در آینده نزدیک خبر داد.