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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

آغاز به کار دبیرخانه جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور

آغاز به کار دبیرخانه جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور

دبیرخانه یازدهمین جشنواره کتاب شهید حبیب غنی‌پور پس از انتخاب دبیر و جمع‌آوری آثار منتشر شده در سال 89 فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اجرایی جشنواره یازدهم فعالیت خود را با جمع‌آوری کتاب‌های منتشر شده در سال 1389 آغاز کرده است.

در حال حاضر 300 عنوان کتاب چاپ اول منتشر شده در سال گذشته از نمایشگاه کتاب و بازارهای کتاب کریمخان و انقلاب تهیه شده و با تکمیل روند جمع‌آوری کتب داوری اولیه آغاز خواهد شد.

در این دوره از جشنواره «محمد ناصری» به عنوان دبیر جشنواره کتاب شهید حبیب غنی‌پور معرفی شده است.

یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش‌های داستان کودک، داستان نوجوان، داستان دفاع مقدس، داستان دفاع مقدس و زندگینامه داستانی، داستان بزرگسالان (داستان بلند و رمان) وداستان بزرگسالان (مجموعه داستان کوتاه) برگزیدگان خود را خواهد شناخت.

مراسم اختتامیه این جایزه  طبق روال مرسوم اسفند ماه هر سال برگزار می‌شود.

کد مطلب 1409649

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