شاعر مسیحی در جایزه بزرگ شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، "سر بر شانۀ آسمان" مستندی درباره‌ی جُرج شکور شاعر مسیحی لبنانی است که اشعار متعددی را پیرامون پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار(ع) سروده است. در این فیلم، ضمن بررسی زندگی و آثار وی، از افکار این شاعر نامی لبنانی رمزگشایی می شود.



عوامل تولید این فیلم مستند 47 دقیقه‌ای عبارتند از: پژوهشـــگر، صــدابـردار و کـارگــردان: احمــد جــان‌میــرزایـی، تصویربرداران: محمد صدری، سعـید بختیــاری، احمـد جان میرزایی، صـداگـذار و تــدوینگر: عبـاس ثمـریـن، مدیر تولید: هادی شریف، مجری طرح: احمد جان‌میرزایی، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و احمد جان میرزایی.



این دوره از جایزه بزرگ شهید آوینی، میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمان‌های سیّد شهیدان اهل‌قلم است که از موضوعات بخش مسابقه این رویداد می‌توان به مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای سیاسی و مستندهای مقاومت و پایداری اشاره کرد.



سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، همزمان با هفته دفاع‌مقدس و عصر پنجم مهرماه 1390 در تهران برگزار خواهد شد.

