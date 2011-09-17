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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

شاعر مسیحی در جایزه بزرگ شهید آوینی

شاعر مسیحی در جایزه بزرگ شهید آوینی

فیلم مستند "سر بر شانه آسمان" ساخته احمد جان میرزایی که پرتره ای از جُرج شکور شاعر مسیحی لبنانی است، از جمله آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه سومین جایزه بزرگ شهید آوینی است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، "سر بر شانۀ آسمان" مستندی درباره‌ی جُرج شکور شاعر مسیحی لبنانی است که اشعار متعددی را پیرامون پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار(ع) سروده است. در این فیلم، ضمن بررسی زندگی و آثار وی، از افکار این شاعر نامی لبنانی رمزگشایی می شود.

عوامل تولید این فیلم مستند 47 دقیقه‌ای عبارتند از: پژوهشـــگر، صــدابـردار و کـارگــردان: احمــد جــان‌میــرزایـی، تصویربرداران: محمد صدری، سعـید بختیــاری، احمـد جان میرزایی، صـداگـذار و تــدوینگر: عبـاس ثمـریـن، مدیر تولید: هادی شریف، مجری طرح: احمد جان‌میرزایی، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و احمد جان میرزایی.

این دوره از جایزه بزرگ شهید آوینی، میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمان‌های سیّد شهیدان اهل‌قلم است که از موضوعات بخش مسابقه این رویداد می‌توان به مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای سیاسی و مستندهای مقاومت و پایداری اشاره کرد.

سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، همزمان با هفته دفاع‌مقدس و عصر پنجم مهرماه 1390 در تهران برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1409650

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