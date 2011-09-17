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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

پیش ‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) درمرحله اجرای اسکلت پروژه

پیش ‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) درمرحله اجرای اسکلت پروژه

پیشرفت اجرای اسکلت پروژه احداث پیش‌ورودی حرم مطهر امام خمینی (ره) به مرز 30 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مجری طرحهای پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با‌اعلام این خبر افزود: عملیات اجرایی پروژه احداث پیش‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) هم‌اکنون درمرحله اجرای اسکلت و سقف اول است و تلاش می‌کنیم ضمن شناسایی مشکلات اجرایی پروژه ، اسکلت کل سازه را تا 3 ماه آینده به اتمام برسانیم.

مهندس داریوش زارع ساخت پیش‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) را پروژه‌ای ویژه دانست و خاطرنشان کرد این سازه به‌ویژه در مرحله نازک‌کاری از ظرفیت‌های حساس و ممتازی برخوردار خواهد‌بود.

احداث پیش‌ورودی در ضلع جنوبی شبستان حرم مطهر امام خمینی(ره ) ، رفت و آمد مقامات به این مکان زیارتی را تسهیل می سازد . سبک معماری این پروژه برگرفته از معماری سنتی اسلامی‌است و در تزیین آن از هنرهایی چون مس‌کاری و کاشی‌کاری بهره‌گیری می شود .

 

کد مطلب 1409653

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