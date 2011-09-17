پیش ‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) درمرحله اجرای اسکلت پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مجری طرحهای پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با‌اعلام این خبر افزود: عملیات اجرایی پروژه احداث پیش‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) هم‌اکنون درمرحله اجرای اسکلت و سقف اول است و تلاش می‌کنیم ضمن شناسایی مشکلات اجرایی پروژه ، اسکلت کل سازه را تا 3 ماه آینده به اتمام برسانیم.

مهندس داریوش زارع ساخت پیش‌ورودی حرم مطهر امام خمینی(ره) را پروژه‌ای ویژه دانست و خاطرنشان کرد این سازه به‌ویژه در مرحله نازک‌کاری از ظرفیت‌های حساس و ممتازی برخوردار خواهد‌بود.

احداث پیش‌ورودی در ضلع جنوبی شبستان حرم مطهر امام خمینی(ره ) ، رفت و آمد مقامات به این مکان زیارتی را تسهیل می سازد . سبک معماری این پروژه برگرفته از معماری سنتی اسلامی‌است و در تزیین آن از هنرهایی چون مس‌کاری و کاشی‌کاری بهره‌گیری می شود .



