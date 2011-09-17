به گزارش خبرگزاری مهر، دورههای تدبر در قرآن کریم، روزهای سهشنبه هر هفته با حضور استاد عاکفی برگزار می شود .
دراین کلاسها با استفاده از متن آیات کلامالله مجید، علاوه بر یادگیری نحوه صحیح خواندن و ترجمه مناسب از متن، تحلیل و بررسی و استخراج نکات مهم از جزء جزء آیات، به چگونگی مفاهیم کلی و درک پیامهای قرآنی نیز پرداخته می شود .
همچنین در این کلاسها موضوعاتی مانند فهم قرآن، عصمت انبیا و اولیا، امامت، شفاعت و توسل مطرح میشوند.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور شرکت در این کلاسها می توانند به فرهنگسرای قرآن واقع در خیابان قزوین، نرسیده به میدان شمشیری، نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند .
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