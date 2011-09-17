دومین جشواره تئاتر ماه آذربایجان شرقی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این جشنواره ظهر جمعه در مجتمع فرهنگی هنری تبریز برگزار شد و طی این آیین آثار و هنرمندان برتر به ترتیب زیر معرفی شدند:

جایزه اول بازیگری مرد، به جواد قامتی برای بازی در دو اثر "رویای نگهبان آبهای گمشده" و "آرمان" تعلق گرفت.

جایزه دوم بازیگری مرد، به طور مشترک به فرید ادهمی برای بازی در نمایش "تبار خون" و سجاد راثی هاشمی برای بازی در نمایش "رویای نگهبان آبهای گمشده" تعلق یافت.

جایزه سوم بازیگری مرد به طور مشترک به علی پوریان برای بازی در نمایش "شبیه شیدا" و احد پاسبان طوس برای بازی در نمایش "لیلا در آینه" داده شد.

جایزه اول بازیگری زن، به طور مشترک به مینو نوبهاری برای بازی در نمایش "می خواستم اسب باشم" و عارفه عارف فام برای بازی در نمایش "لیلا در آینه" تعلق گرفت.

جایزه دوم بازیگری زن، به طور مشترک به سویل شیرگیر برای بازی در نمایش "در یک خانواده ایرانی" و ساناز نظری برای بازی در نمایش "می خواستم اسب باشم" تعلق گرفت.

و جایزه سوم بازیگری مرد به طور مشترک به زیبا فرج الهی برای بازی در نمایش "تبار خون" و بیتا آزادی برای بازی در نمایش "تبار خون" اختصاص یافت.

جایزه اول کارگردانی به سیامک افسایی برای کارگردانی نمایش "می خواستم اسب باشم" و جوایز دوم و سوم به ترتیب به مهدی مددی و علی پوریان برای آثار "رویای نگهبان آبهای گمشده" و "شبیه شیدا" داده شد.

جوایز دوم و سوم نویسندگی نیز به ترتیب به مهدی مددی و علی پوریان برای آثار "رویای نگهبان آبهای گمشده" و "شبیه شیدا" اعطا شد و هیئت داوران در این بخش برای مقام اول هیچ نمایشناه اصیلی را شایسته برتری شدن ندانست.

هیئت داوران به طور مشترک آثار "رویای نگهبان آبهای گمشده" و "شبیه شیدا" را به شرط بازنگری در متن و طراحی صحنه و کارگردانی به همراه مشاور شایسته معرفی به هشتمین جشنواره سراسری ماه دانسته و اعلام کردند در نهایت یکی از این دو اثر با اصلاحات مناسب نهایی برای جشنواره سراسری انتخاب خواهد شد.

هیئت داوران همچنین گروه موسیقی نمایش "تبار خون" و طراحی صحنه و لباس نمایش "می خواستم اسب باشم" را برگزیده جشنواره اعلام کردند.

دومین جشنواره تئاتر ماه از 22 تا 25 شهریور ماه با اجرای 10 نمایش در تبریز برگزار شد.