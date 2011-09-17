کشف شواهدی از تکامل پر در 11 قطعه فسیل کهربایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای محققان دانشگاه آلبرتا مشخص می کند فسیلهایی که در 11 قطعه کهربایی کشف شده در دریاچه گراسی در کانادا وجود دارد محتوی ترکیبی از پرهای نخستین با قدمت بین 70 تا 85 میلیون سال هستند. حتی رنگدانه های این پرها نیز در کهرباها به خوبی محافظت شده اند.

نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله ساینس منتشر شده حاکی از آن است که دایناسورهای پردار بسیار رنگی تر از آن چیزی بودند که تاکنون تصور می شد. این پرهای فسیلی به درجات مختلف قهوه ای کم و بیش تیره هستند.

این گروه دیرینه شناسان به سرپرسی "رایان مک کلار" این جواهر پرهای چندشکلی را در داخل قطعات کهربایی که طول آنها از 2 تا 8 میلیمتر است اما همگی به طور قابل توجهی به خوبی محافظت شده اند، کشف کردند.

به گفته این دانشمندان، این پرها در حقیقت پرهای نخستینی هستند که پوست دایناسورها و پرندگان اولیه را می پوشانده اند.

فرضیه ها پیشنهاد می دهند که این پرها در میان قطرات رزینی که از درختان فرو افتاده اند به دام افتاده و فسیل شده اند.

"رایان مک کلار" در این خصوص توضیح داد: "این فسیلها یک تنوع ریخت شناسی بزرگ را از پرهای نخستین تا پرهای مدرن نشان می دهند. به این ترتیب به ما اجازه داده اند که چهار مسیر تکاملی را شناسایی کنیم."

برمبنای این بررسیها، پرهای ساده تر، پرهای نخستینی هستند که از یک رشته منفرد تشکیل شده اند درحالی که پرهای توسعه یافته تر یادآور پرهای پرندگان آبزی معمولی هستند.

پرهای این مخلوقات منقرض شده که در دوره پایانی کرتاسه می زیسته اند از رشته های نخستین و بسیار نازکی تشکیل شده بودند و شبیه موهای خز مانند پستانداران بوده اند. درحالی که پرهای پرندگان اولیه از بسیار جهات شبیه به پرهای پرندگان مدرن هستند و به وضوح نشان می دهند که برای پرواز توسعه یافته اند.

این مشاهدات فرضیه ای را تقویت می کند که براساس آن توانایی پرواز باید بسیار پیشتر از 80 میلیون سال قبل تکامل یافته باشد.