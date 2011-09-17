"دین در برزیل" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نتیجه نشستی است که 16 خرداد 1389 از سوی گروه مطالعات فرهنگی جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بینالملل دراین پژوهشگاه برگزار شد.
ورود اسلام به برزیل به زمانی برمیگردد که دولتهای استعماری از جمله انگلستان بردههایی را از آفریقا به اجبار و به رایگان میآوردند و در بین این بردهها کسانی بودند که نامههای مالکانشان را برایشان میخواندند و کارهای منشیگری آنها را انجام میدادند و حتی مطالبی را در آنها وارد میکردند، برایشان تدوین و تنظیم میکردند.
اما با گسترش جمعیتهای اسلامی در برزیل، استفاده از وسایل مطبوعاتی و تبلیغاتی هم به اشکال مختلف آن توسط مسلمین آغاز شد و شاهد استقبال گرم ملت برزیل از دین و مذهب هستیم به طوریکه هر روز و هر هفته کلیساهای جدیدی تأسیس میشود و مردم حاضر هستند برای ورود به کلیساها و استفاده از برنامههای مذهبی حتی مبلغی بپردازند .
این کتاب به صورت گزارش و در شمارگان 500 نسخه و در 21 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشده است.
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