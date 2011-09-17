سکه طرح جدید 609 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1275 تومان

به گزارش خبرنگار مهر ، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 625 هزار تومان، طرح جدید 609 هزار تومان، نیم سکه 289 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و سکه گرمی 80 هزار تومان است.

این نرخها در آخرین روز هفته گذشته به ترتیب 625 هزار تومان، 604 هزار تومان، 289 هزار تومان، 149 هزار تومان و 78 هزار تومان بودند.

بانک مرکزی امروز نرخ سکه طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی 599 هزار و 560 تومان، نیم سکه را 282 هزار و 360 تومان، ربع سکه را 144 هزار و 560 تومان و سکه گرمی را 75 هزار و 920 تومان تعیین کرد.

قیمت هر دلار امروز توسط این بانک با روندی کاهشی 1067 تومان و یورو با روندی افزایشی 1473 تومان است، نرخ دلار در بازار آزاد 1275 تومان وهر یورو 1775 تومان است.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1810 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار هم 55 هزار و 890 تومان اعلام شد.