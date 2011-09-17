ابلاغ بخشنامه بودجه 91 در ابتدای مهرماه

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 91 کل کشور در ابتدای مهر ماه امسال به کلیه دستگاههای اجرایی خبرداد و گفت: معمولا هر سال بخشنامه بودجه در ابتدای مهر ماه به کلیه دستگاهها ابلاغ می شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: بخشنامه بودجه و به طور کلی بودجه های سالیانه بیشترین سهم را در تحقق اسناد بالادستی دارند.

وی یکی از مهمترین اسناد بالادستی را قانون برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و اظهارداشت: در برنامه پنجم توسعه حکمی آمده است مبنی بر اینکه برنامه های دستگاههای اجرایی باید در قالب بسته های اجرایی باشد.

ممبینی ادامه داد: این بسته های اجرایی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تعامل بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دستگاههای اجرایی تهیه می شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بسته های اجرایی هم براساس برنامه تجهیز مالی برای تحقق قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است.

به گزارش مهر، بخشنامه بودجه های سالیانه هرساله معمولا در مهرماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می شود و دستگاه‌ها نیز موظف هستند که بودجه های پیشنهادی خود را تا ابتدای آذر ماه هر سال به معاونت مذکور ارائه کنند.

بخشنامه های بودجه سالیانه شامل پیوستهای ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، دستورالعمل تعریف و تعیین فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی منتخب و دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه است.

تهیه لایحه بودجه سال 91 کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم توسعه و برای نیل به اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم انجام می‌گیرد.

همواره در بودجه های سالیانه برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی، نرخ بیکاری هدف، افزایش سهم بهره وری، بهبود ضریب جینی و غیره، راهبردها و سیاستهایی لحاظ می شود.