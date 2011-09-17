ارجاع پرونده ضرب و شتم داور به کمیته انضباطی/ امیرحسین صادقی احضار شد

رضا غیاثی در گفتگو با خبر نگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه گزارشهایی به ما رسیده که در بازی تیمهای فوتبال تراکتور سازی و نفت تهران، حمید غمزه کمک داور این دیدار، چندین بار درون زمین و حتی در داخل راهروهای ورزشگاه یادگار امام، از سوی برخی از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی به شدت مورد توهین قرار گرفته است.

وی افزود: متاسفانه این توهین ها به داخل ورزشگاه ختم نشد و زمانی که این کمک داور با وسیله شخصی خود از تبریز به استان گیلان باز می گشت توسط همان عده مورد تعقیب قرار گرفت و هنگامی که غمزه در بین راه در پمپ بنزینی توقف کرده بود از سوی این افراد مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.

سخنگوی کمیته داوران تاکید کرد: کمیته داوران این حرکت ناشایست را به شدت محکوم کرده و اعتقاد دارد که داوران باید از امنیت کامل برخوردار باشند. به همین دلیل تمامی دلایل، مستندات و شواهد را به کمیته انضباطی ارجاع می دهیم و از این کمیته می خواهیم این موضوع را با قاطعیت و جدیت پیگیری کند.

غیاثی اظهار داشت: امیرحسین صادقی بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی پس از بازی تیمهای تراکتور و نفت تهران در مصاحبه های خود گفته بود که در داوری این بازی ابهاماتی وجود دارد به همین دلیل از وی به کمیته انضباطی شکایت کرده ایم تا برای ادعایی که کرده در این کمیته پاسخگو باشد.

دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران از هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با برتری 2 بر 1 تیم فوتبال نفت تهران به پایان رسید.