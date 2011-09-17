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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

نظری در گفتگو با مهر:

نداشتن آموزش صحیح زندگی منجر به طلاق می شود/ کاهش 16.5 درصدی طلاق در تهران

نداشتن آموزش صحیح زندگی منجر به طلاق می شود/ کاهش 16.5 درصدی طلاق در تهران

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان استانداری تهران گفت: عدم آشنایی و آموزش صحیح زندگی منجر به طلاق می شود.

آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم آشنایی و آموزش صحیح چگونه زندگی کردن یکی از عوامل مؤثری است که منجربه طلاق می شود و بسیاری از خانواده ها نیز با بی توجهی به این مسائل، زندگی را به آخر رسانده و تنها راه رهایی را جدایی می دانند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی زندگی، عدم توانایی و قدرت زن و مرد در برخوردهای اولیه زندگی، ارتباطهای ناموفق زن و مرد  و نیز ناتوانی در چگونگی نحوه محبت کردن است.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان و خانواده افزود: زوجین پس از مرور زمان به دلیل ناتواناییهای موجود، با کمبود مواجه شده و دچار مشکل می شوند.

وی بیان کرد: بر اساس آمار اعلام شده، در سه ماهه نخست سال جاری، میزان طلاق در استان تهران به نسبت مدت مشابه در سال گذشته 16.5 درصد کاهش یافته است.

نظری ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل طلاق در بین خانواده هایی که در سطح استان تهران حضور دارند، بدحجابی و در ادامه آن تجمل گرایی است که به دلیل عدم توانایی تأمین آن در خانواده به مشکل تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران به دلیل برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده ها به ویژه زنان خانه دار  و آگاهی دادن به خانواده ها در شیوه درست زندگی کردن، میزان طلاق در سه ماهه نخست سال با 16.5 درصد کاهش مواجه شده است.

کد مطلب 1409676

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