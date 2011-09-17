نوسازی وسایل بازی در بوستان های جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیگی شهردار ناحیه 3 منطقه 20 با اشاره به اینکه این وسایل از جنس فایبر گلاس هستند افزود: این مجموعه ها به دلیل استفاده از رنگ های شاد بر ای کودکان جذاب تر و از ضریب ایمنی بالاتری برخوردارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال جاری بوستان های معراج ، خورسی ، 13 آبان ، اندیشه و گلگون نوسازی شده اند نصب کفپوش ایمنی و تعویض نیمکت ها و سطل های زباله را از دیگر اقدامات این ناحیه عنوان کرد و اظهار داشت : این مبلمان ها بتنی و به رنگ صورتی هستند که علاوه بر زیبایی دارای دوام و ماندگاری بالاتری هستند.

وی از دیگر اقدامات اخیر این ناحیه به اجرای نقاشی دیواری تلفیقی با کاشی کاری با عنوان " درختی در پاییز " در اتاقک پست برق واقع در خیابان شهید رجایی تقاطع 13 آبان اشاره کرد و یادآور شد : این اتاقک به دلیل قرار داشتن در قطعات فضای سبز و آبیاری مداوم در معرض آبیاری و رطوبت قرار داشت به همین جهت در این نقطه از این نوع نقاشی استفاده شده تا دوام و ماندگاری بالاتری داشته باشد.