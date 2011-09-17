مهران احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اتفاقات رخ داده در تنیس روی میز طی ماه‎های گذشته گفت: بازیکنانی که چند ماه پیش دراعتراض به چگونگی برگزاری تور حرفه‎ای اراک و شرایط کلی تنیس روی میز دست به اعتراض زدند و از حضور در اردوها و مسابقات خود داری کردند، همچنان روی تصمیم خود هستند.

وی تصریح کرد: اما فقط به خاطر این موضوع از شرکت در این مرحله تمرینات امتناع نکردیم. غیبت ما بیشتر به خاطر ضایع نشدن حق بازیکنان لیگ دسته دوم بود که در راستای انتقادات و اعتراضات صورت گرفته در رقابت‎های دسته خود شرکت نکردند در حالیکه شاید شانس صعود از گروه خود تا رسیدن به دسته برتر و انتخابی تیم ملی را داشته باشند.

ملی‎پوش تنیس روی میز ایران با اشاره به ارتباط برگزاری مسابقات در هر یک از دسته ها خاطرنشان کرد: بازی‎های تنیس روی میز از دسته سوم شروع شده و تا دسته برتر ادامه دارد. بازیکنان برترهر دسته در پایان مسابقات خود به دسته بالاتر صعود می‎کنند. چه بسا بازیکنانی که در دسته دوم بازی نکردند، می‌توانستند تا دسته برتر بالا بیایند و در نهایت برای اردوی تیم ملی انتخاب شوند!

احدی تاکید کرد: اردوهای آماده‎سازی تیم ملی در نهایت به رقابت‎های انتخابی المپیک ختم می‎شود. از این حیث شرکت در تمرینات و اردوها برای همه مهم است. بی انصافی بود اگر حق بازیکنان دسته دوم را نادیده می‎گرفتیم. به همین دلیل از شرکت در تمرینات امتناع کردیم.

وی یادآور شد: حتی در این مورد صحبت‌هایی هم با فدراسیون تنیس روی میز انجام دادیم البته نامه‌ای به طور رسمی ارسال نکردیم اما به نوعی هماهنگ بودیم.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز از ارسال نامه‌ای جدید به فدراسیون که توسط همه بازیکنان معترض امضا خواهد شد، خبر داد و گفت این نامه را طی همین امروز و فردا به مسئولان فدراسیون می‌دهیم. دراین نامه درخواست‌های خود را مطرح کرده‌ایم درخواست‌هایی که همگی منطقی هستند ودر قالب نامه‌ای معقول جمع شده‌اند.

مهران احدی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که ملی‌پوشان تنیس روی میز وظیفه‌ای برای انتقال مشکلات داشتند که انجام شده است. از این بعد وظایف بر عهده مسئولان فدراسیون و ورزش است که نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود اردوی تیم ملی تنیس روی میز امروز شنبه آغاز شود اما این اردو به دلیل غیبت بازیکنان معترض لغو شد.