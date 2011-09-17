مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکارهای جوجیتسو قهرمانی کشور در بخش بانوان روزهای پایانی شهریور ماه امسال به انجام می رسد و با نظر مساعد فدراسیون ورزش های رزمی، این مسابقات در قم برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه در جوجیتسو بانوان استعدادهای بسیار خوبی داریم، افزود: در جوجیتسو که از رشته های زیر مجموعه فدراسیون و هیئت های ورزش های رزمی به شمار می رود، بانوان استعدادهای بسیار خوبی داریم و حتی سال گذشته در جریان رقابت های قهرمانی کشور توانستیم چند مدال خوشرنگ و ارزشمند مسابقات بانوان را نیز کسب کنیم، ضمن اینکه قم دارنده عنوان قهرمانی جوجیتسو کشور در بخش بانوان نیز محسوب می شود.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم یاد آور شد: بر اساس اعلام زمان بندی برگزاری این رقابت ها از سوی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان، این مسابقات روزهای 30 و 31 شهریور به میزبانی هیئت ورزش های رزمی قم برگزار می شود.



وی ادامه داد: برای برگزاری این دوره از رقابت های قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور، سالن اختصاصی ورزش های رزمی در مجموعه ورزشی راحله قم را در نظر گرفته ایم زیرا از هر نظر برای میزبانی یک رویداد مهم آماده است.



اردستانی عنوان داشت: قطعا شاهد مسابقاتی در سطح بسیار بالا خواهیم بود، ضمن اینکه در مدت دو روز برگزاری این دوره از رقابت‌ها، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی و مسئولان هیئت‌های رزمی استان‌های مختلف به همراه مسئولان استانی از نزدیک رقابت‌ها را تماشا می‌کنند.



وی در ادامه به موفقیت‌ بانوان قمی در پیکارهای جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی سال گذشته اشاره کرد و افزود: در مسابقات انتخابی و قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور چهار نماینده داشتیم که سه نفر از آنها توانستند با کسب نشان‌های طلا و نقره سبب قهرمانی تیم بانوان قم شوند.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم افزود: پیکارهای انتخابی تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان با هدف شناخت برترین‌ها برای دعوت به اردوی آماده‌سازی این تیم به منظور شرکت در مسابقات آسیایی به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم برگزار شد و با قهرمانی تیم قم به کار خود پایان داد.



وی تصریح کرد: در بخش کاتای این دوره از مسابقات و در پایان رقابت جوجیتسوکاران شرکت کننده، تیم کاتای بانوان استان قم با ترکیب ندا شهشهانی و زهرا سلیمانی بالاتر از دیگر مدعیان در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



اردستانی اضافه کرد:‌ همچنین در این مسابقات که در خانه ورزش‌های رزمی واقع در مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد، در بخش کومیته نیز تیم جوجیتسو بانوان استان قم میزبان مسابقات، با کسب دو نشان طلا و یک نقره به مقام قهرمانی رسید.



وی افزود: در پایان پیکارهای بخش کومیته مسابقات انتخابی و قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور، تیم جوجیتسو بانوان هیئت ورزش های رزمی استان قم به عنوان میزبان مسابقات، با کسب دو نشان طلا و یک نقره بر سکوی قهرمانی ایستاد.

