5 دستگاه حفاری غیرمجاز در شرق گلستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تیموری پیش از ظهر شنبه در شورای حفاظت از آبهای زیرزمینی شهرستان افزود: این چاهها شامل چهار دستگاه حفاری تراکتوری و یک دستگاه حفاری ضربه ای فاقد صلاحیت حفاری بود که توسط اکیپ های گشت و بازرسی این اداره در حین عملیات حفاری چاه های غیر مجاز توقیف و برای رسیدگی قانونی به تخلف آنان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: برابر ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه، هرگونه حفر چاه و بهره برداری از آب زیرزمینی مستلزم اخذ مجوز از شرکت های آب منطقه ای و امورهای تابعه است و در غیر اینصورت حفر چاه برابر ماده 45 قانون مذکور جرم تلقی می شود.

وی ادامه داد: اینگونه چاه های غیرمجاز توسط اکیپ های گشت و بازرسی امورهای آب شناسایی می شوند و مرتکبان به این عمل مجرمانه به مراجع قضایی منطقه معرفی و با آنان برخورد قانونی انجام می شود و چاه محفوره غیرمجاز نیز مسدود و پلمپ می شود.

تیموری تأکید کرد: دستگاه های حفاری چاه که فاقد مجوز صلاحیت حفاری از وزارت نیرو هستند مجاز به حفر چاه نیستند و صاحبان اینگونه دستگاه ها باید از پیش به وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای مراجعه و نسبت به دریافت مجوز مذکور اقدام کنند.

مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری بی دریغ مراجع محترم قضایی و انتظامی آن منطقه عنوان کرد: در صورت عدم داشتن مجوز حفاری از مراجع یادشده، از فعالیت حفرکنندگان غیر مجاز چاه آب جلوگیری می شود و با همکاری دستگاه های قضایی و انتظامی ادوات غیر مجاز آنان توقیف و مطابق قانون با آنان برخورد می شود.