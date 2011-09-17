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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

تیموری:

5 دستگاه حفاری غیرمجاز در شرق گلستان توقیف شد

5 دستگاه حفاری غیرمجاز در شرق گلستان توقیف شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد پنج دستگاه حفاری غیر مجاز در این شهرستانها واقع در شرق استان توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تیموری پیش از ظهر شنبه در شورای حفاظت از آبهای زیرزمینی شهرستان افزود: این چاهها شامل چهار دستگاه حفاری تراکتوری و یک دستگاه حفاری ضربه ای فاقد صلاحیت حفاری بود که توسط اکیپ های گشت و بازرسی این اداره در حین عملیات حفاری چاه های غیر مجاز توقیف و برای رسیدگی قانونی به تخلف آنان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: برابر ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه، هرگونه حفر چاه و بهره برداری از آب زیرزمینی مستلزم اخذ مجوز از شرکت های آب منطقه ای و امورهای تابعه است و در غیر اینصورت حفر چاه برابر ماده 45 قانون مذکور جرم تلقی می شود.

وی ادامه داد: اینگونه چاه های غیرمجاز توسط اکیپ های گشت و بازرسی امورهای آب شناسایی می شوند و مرتکبان به این عمل مجرمانه به مراجع قضایی منطقه معرفی و با آنان برخورد قانونی انجام می شود و چاه محفوره غیرمجاز نیز مسدود و پلمپ می شود.
 
تیموری تأکید کرد: دستگاه های حفاری چاه که فاقد مجوز صلاحیت حفاری از وزارت نیرو هستند مجاز به حفر چاه نیستند و صاحبان اینگونه دستگاه ها باید از پیش به وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای مراجعه و نسبت به دریافت مجوز مذکور اقدام کنند.
 
مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری بی دریغ مراجع محترم قضایی و انتظامی آن منطقه عنوان کرد: در صورت عدم داشتن مجوز حفاری از مراجع یادشده، از فعالیت حفرکنندگان غیر مجاز چاه آب جلوگیری می شود و با همکاری دستگاه های قضایی و انتظامی ادوات غیر مجاز آنان توقیف و مطابق قانون با آنان برخورد می شود.
کد مطلب 1409684

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