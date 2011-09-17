به گزارش خبرنگار تجسمی مهر، در این نمایشگاه حمید جعفریشکیب 18 تابلو نقاشی با رویکرد تصویرسازی ارائه خواهد کرد.
این نقاش در آثار تازه خود از مواد مختلف و تکنیکهای متعدد بهره برده است تا جایی علاوه بر استفاده از موادی همچون چرم، از کاغذهای دستساز بهره برده است. جعفریشکیب بر روی این مواد طرحهایی را برای ارائه اسطورههای هجو مدرن نقش زده است.
نمایشگاه نقاشیهای حمید جعفریشکیب از یکم تا دوازدهم مهرماه 1390 در نگارخانه آتبین به نمایش درخواهد آمد. علاقهمندان برای دیدن این آثار میتوانند از ساعت 17 تا 21 به این نگارخانه مراجعه کنند.
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