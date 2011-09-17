امضای تفاهم نامه بین معاونت سینمایی و استانداری کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش خبرگزاری مهر، احداث 10 سالن سینمایی در شهرستانهای این استان که ساخت آن توسط استانداری و تجهیز آن توسط معاونت سینمایی صورت می گیرد، تجهیز دفتر انجمن سینمای جوان یاسوج جهت تولید فیلم،ساخت 20 اثر کوتاه ،نیمه بلند و بلند سینمایی، راه اندازی دو دفتر انجمن سینمای جوان در شهرستانهای استان از مفاد این تفاهم نامه بوده است.

