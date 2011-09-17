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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

امضای تفاهم نامه بین معاونت سینمایی و استانداری کهکیلویه و بویر احمد

امضای تفاهم نامه بین معاونت سینمایی و استانداری کهکیلویه و بویر احمد

جواد شمقدری معاون امور سینمایی که به مناسبت روز ملی سینما به استان کهکیلویه و بویر احمد سفر کرده، تفاهم نامه ای در خصوص همکاری های مشترک با استانداری این استان را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احداث 10 سالن سینمایی در شهرستانهای این استان که ساخت آن توسط استانداری و تجهیز آن توسط معاونت سینمایی صورت می گیرد، تجهیز دفتر انجمن سینمای جوان یاسوج جهت تولید فیلم،ساخت 20  اثر کوتاه ،نیمه بلند و بلند سینمایی، راه اندازی دو دفتر انجمن سینمای جوان در شهرستانهای استان از مفاد این تفاهم نامه بوده است.
 
کد مطلب 1409691

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