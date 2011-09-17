به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد احمد فتوحی رییس کلانتری 154 چیتگر در این باره گفت:عصر دیروز ماموران کلانتری موفق به دستگیری دو سارق زورگیر ساعاتی بعد از سرقت شدند. چندی پیش در راستای طرح امنیت محله محور خانمی به نام " فرزانه " به کلانتری مراجعه کرد و عنوان کرد: مدتی قبل تلفن همراهم که حاوی عکس های خانوادگی بود را فردی ناشناس به سرقت برده است.



وی ادامه داد: شاکی مدعی بود در این مدت سارق چند مرتبه با من تماس گرفت و به بهانه اینکه عکسهایم را روی شبکه اینترنت می گذارد و بصورت سی دی در میدان اصلی شهر می فروشد از من اخاذی می کرد و تاکنون مبلغ زیادی از من پول گرفته است اما دیگر نمی توانم به این وضعیت ادامه دهم.



این مقام انتظامی اظهار داشت: ماموران بلافاصله تحقیقات خودر ابرای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردند،که طی بررسی های انجام شده متهم را شناسایی کردند و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری او شدند.



سرگرد " فتوحی "افزود: ماموران متهم به نام" محمد " را برای تکمیل پرونده به کلانتری انتقال دادند که در بازجوییهای اولیه از متهم او عنوان کرد که مدتی است که به این شیوه از قربانیانش که زنان هستند اخاذی می کند.



گفتنی است بعد از تکمیل پرونده ماموران متهم را برای سیر مراحل قانونی به پایگاه پنجم پلیس آگاهی انتقال دادند.