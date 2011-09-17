دستفروشان میوه و سبزیجات کرج ساماندهی می شوند

محمد جعفر جوادی آملی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پراکندگی دستفروشان در این منطقه طی هماهنگی با سازمان میادین، مقرر شد دست فروشانی که اقدام به فروش سبزی و میوه جات می کنند، ساماندهی شوند.

وی، افزود: در گذشته وانت بارها و دست فروشان در محلات مختلف این منطقه اقدام به خرید و فروش اجناس اعم از سبزیجات، میوه، پوشاک و .. می کردند.

به گفته مدیر منطقه 7 شهرداری کرج، طرح ساماندهی دست فروشان و وانت بارها در این منطقه در راستای زیباسازی چهره شهر در دستور کار قرار گرفت.



جوادی آملی، تصریح کرد: دست فروشانی که اقدام به فروش سبزی و میوه جات می کنند، ساماندهی می شوند.