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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۰۲

بانوان هنرمند گرد "ماه ارغواني " حلقه زدند

بانوان هنرمند گرد "ماه ارغواني " حلقه زدند

در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س ) ، همايش يكروزه اي با عنوان " ماه ارغواني " ، ويژه بانوان هنرمند در كانون مردم شناسي ايرانيان برگزار شد .

مژده صابري ، مدير كانون مردم شناسي ايرانيان در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : با توجه به در پيش  بودن  شهادت بانوي بزرگوار اسلام ، حضرت فاطمه زهرا (س) ، تصميم گرفتيم با برگزاري برنامه خاص و ويژه بانوان ، به گونه اي شايسته  مقام  والاي  زن  را ارج نهيم .
وي به برگزاري همايش "بانوان هنرمند" اشاره كرد و گفت :  در راستاي هدف اعلام شده اين همايش را برگزار كرديم كه در آن بانوان هنرمند در عرصه هاي خوشنويسي ، تذهيب و نقاشي از انجمن هاي مربوط دعوت شدند .
مدير كانون مردم شناسي ايرانيان افزود : بانوان هنرمند حاضر در همايش در زمينه هنرهاي  تخصصي خود به طور زنده و در سالن به فعاليت در زمينه كاري خود پرداختند و آثاري را در وصف مقام ارزشمند بزرگ بانوي اسلام ، فاطمه زهرا(س) ، خلق كردند .
کد مطلب 14097

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