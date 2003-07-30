بانوان هنرمند گرد "ماه ارغواني " حلقه زدند

مژده صابري ، مدير كانون مردم شناسي ايرانيان در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : با توجه به در پيش بودن شهادت بانوي بزرگوار اسلام ، حضرت فاطمه زهرا (س) ، تصميم گرفتيم با برگزاري برنامه خاص و ويژه بانوان ، به گونه اي شايسته مقام والاي زن را ارج نهيم .

وي به برگزاري همايش "بانوان هنرمند" اشاره كرد و گفت : در راستاي هدف اعلام شده اين همايش را برگزار كرديم كه در آن بانوان هنرمند در عرصه هاي خوشنويسي ، تذهيب و نقاشي از انجمن هاي مربوط دعوت شدند .

مدير كانون مردم شناسي ايرانيان افزود : بانوان هنرمند حاضر در همايش در زمينه هنرهاي تخصصي خود به طور زنده و در سالن به فعاليت در زمينه كاري خود پرداختند و آثاري را در وصف مقام ارزشمند بزرگ بانوي اسلام ، فاطمه زهرا(س) ، خلق كردند .



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