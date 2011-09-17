توسعه صنعت فرآوری گردو در بافت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار با اشاره به سطح زیر کشت بالای گردو در بافت گفت: باید برای حمایت از کشاورزان و توسعه باغات گردو کارخانه فرآوری در این شهرستان راه اندازی شود.

نجار بیان داشت: راه اندازی کارخانجات فرآوری علاوه بر اشتغالزایی در اقتصاد مردم منطقه نیز تاثیرگذار است که در این راستا به سرمایه گذاران در این بخش تسهیلات ویژه ای اختصاص می دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کرمان در بخش های مختلف افزود: کرمان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در سطح کشور رتبه برتر را داراست.

مقام عالی دولت در کرمان ابراز داشت: بافت با 25 هزار هکتار سطح زیر کشت و شش میلیون تن تولید گردو رتبه برتر را در این زمینه به خود اختصاص داده و به همین دلیل انجام اقدامات ویژه در صنعت فرآوری گردو ضروری است.

وی در ادامه سخنان خود سطح زیر کشت محصول پسته کرمان را250 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: کشور ایران در تولید پسته در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

نجار ادامه داد: در سطح کشور کرمان و در سطح استان نیز شهرستان رفسنجان رتبه برتر تولید پسته را دارا هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سایر ظرفیت های خدادادی استان کرمان بیان داشت: در بخش صنعت و معدن نیز معادن آهن، مس و 50 نوع معادن کانی و فلزی در کرمان وجود دارد.