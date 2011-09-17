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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

ارسباران میزبان دوره آموزشی محیط بانان آذربایجان شرقی

ارسباران میزبان دوره آموزشی محیط بانان آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: برای اجرای سیستم های سازمان حفاظت محیط زیست در استان و توانمندسازی گارد اجرایی، محیط بانان آذربایجان شرقی آموزش های زیست محیطی می بینند.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزشی پنج روزه در منطقه ارسباران و مرکز آموزش محیط بانی و با هماهنگی دادگستری استان و سپاه منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی افزود‍: آشنایی با قوانین مربوط به ضابطان دادگستری، بازآموزی اسلحه، اطفا حریق، GPS کاربردی و آشنایی با کامپیوتر، عناوین دوره هایی هستند که به صورت تئوری و عملی توسط اساتید مجرب استانی آموزش داده می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان این آموزش ها را شامل کارشناسان محیط طبیعی، نظارت و بازرسی و حقوقی دانست و گفت: آموزش های زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست در دو موضوع آموزش تخصصی و همگانی برگزار می شود.

رئیسی تاکید کرد: این  آموزش ها برای پیشبرد اهداف سازمان در خصوص رسیدن به دیدگاه های زیست محیطی و توانمندسازی جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار است.

کد مطلب 1409703

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