534 طرح اشتغالزایی مدجویان کمیته امداد در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری پیش از ظهر شنبه در گفتگویی خبری افزود: طرح های ایجاد شده با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 461 میلیون ریال وام از محل اعتبارات امدادی و تسهیلات بانکی به خانواده های تحت پوشش اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تعهد اشتغال این نهاد درسال 90 برای هزار و 150نفر است.



حاجی اکبری با بیان اینکه فقر عامل بسیاری از ناهنجاری ها است گفت: ما در کمیته امداد به دنبال اشتغالزایی برای مدجویان خود هستیم.



مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در همین راستا در سال 1389 رتبه برتر دستگاههای اجرایی استان و در بحث جذب تسهیلات بانکی و بیمه تامین اجتماعی طرح های اشتغال رتبه اول کشوری را کسب کردیم.



55 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.

