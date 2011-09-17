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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

حاجی اکبری:

534 طرح اشتغالزایی مدجویان کمیته امداد در گلستان اجرا شد

534 طرح اشتغالزایی مدجویان کمیته امداد در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان اعلام کرد: در پنج ماه اول سال جاری با کمک این نهاد 534 طرح اشتغال زایی برای مددجویان این نهاد ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری پیش از ظهر شنبه در گفتگویی خبری افزود: طرح های ایجاد شده با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 461 میلیون ریال وام از محل اعتبارات امدادی و تسهیلات بانکی به خانواده های تحت پوشش اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تعهد اشتغال این نهاد درسال 90 برای هزار و 150نفر است.

حاجی اکبری با بیان اینکه فقر عامل بسیاری از ناهنجاری ها است گفت: ما در کمیته امداد به دنبال اشتغالزایی برای مدجویان خود هستیم.
 
مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در همین راستا در سال 1389 رتبه برتر دستگاههای اجرایی استان و در بحث جذب تسهیلات بانکی و بیمه تامین اجتماعی طرح های اشتغال رتبه اول کشوری را کسب کردیم.

55 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.
 
کد مطلب 1409708

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