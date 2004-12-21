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۱ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

به پيشنهاد معاونت امور سينمايي و با تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمانهاي پخش و توزيع فيلم تصويب شد

به پيشنهاد معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آيين نامه تاسيس شرايط و فعاليت سازمانهاي پخش و توزيع فيلم مورد تصويب قرار گرفت و وارد مراحل اجرايي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: آيين نامه مذكور در تعريف سازمانهاي پخش و توزيع فيلم به آن گروه از موسسات خصوصي اطلاق شده كه با اتكا به تخصص ، دانش و تجربه، امكانات  و توانايي هاي خود در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني در نظام سينمايي كشور اقدام به توزيع و پخش فيلم هاي سينمايي و غير سينمايي در سالنهاي نمايش مي كنند و يا با مشاركت و همكاري سازمانها و موسات ديگر نمايش و عرضه محصولات فرهنگي و هنري (مانند شبكه هاي تلويزيوني و موسسات تكثير و توزيع ويدئويي) اين فيلم ها را براي استفاده مخاطبان به اشكال مختلف به صورت عمومي عرضه مي نمايند.

بنا به اين گزارش موضوع فعاليت سازمانهاي پخش و توزيع فيلم، برنامه ريزي ، سازماندهي و مديريت بر اجراي كليه مراحل بازاريابي ، توزيع ، پخش و فروش فيلم هاي سينمايي و غير سينمايي است . ضمن اينكه اين آيين نامه در 6 فصل، 18 ماده و 2 تبصره شامل : تعريف ، موضوع فعاليت ، شرايط عمومي سازمانها، شرايط تصدي مدير عاملي سازمانهاي پخش و توزيع فيلم ، سازمانهاي تخصصي پخش و توزيع فيلم ايران و صدور مجوز تاسيس و فعاليت و ارزيابي سازمانهاي پخش و توزيع فيلم، تهيه و تدوين شده است.

اين گزارش حاكيست: آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمانهاي پخش و توزيع فيلم، جهت اجرا به اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري ابلاغ شده و متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از ساير شرايط لازم جهت تاسيس سازمانهاي مذكور به اين اداره كل مراجعه نمايند.

کد مطلب 140971

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