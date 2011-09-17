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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

27 زندانی جرایم غیرعمد در نیشابور آزاد شدند

27 زندانی جرایم غیرعمد در نیشابور آزاد شدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندان نیشابور گفت: 27 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد این زندان با مساعدت صندوق کمک‌های ریاست جمهوری و ستاد دیه استان آزاد شدند.

محمدرضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حرکت خیرخواهانه و مساعدت و حمایت دولت و رئیس جمهور و نیز رویکرد جهادی ستاد دیه در سال جاری، موجب تسریع و افزایش آزادی زندانیان بدهکار مانند دیه، مهریه، نفقه و سایر محکومیت‌های مالی، به‌ صورت بلاعوض شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 44 پرونده مددجویان جرائم غیرعمد از سوی مددکاری زندان بررسی و اسامی آنان برای بهره‌مندی از کمک‌های ریاست جمهوری به ستاد دیه استان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه شاکیان تعدادی از پرونده‌ها به نصف مبلغ دیه یا بدهی رضایت داده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 27 نفر آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته و پیگیری سایر پرونده‌ها نیز از سوی مددکاری زندان ادامه دارد.

کد مطلب 1409712

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