به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در دیدار رفت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر السد قطر به پیروزی دست یافت اما دقایقی پس از اتمام این بازی مسئولان این باشگاه قطری به نمایندگان AFC به خاطر استفاده تیم سپاهان از یک بازیکن دو اخطاره شکایت کردند.
پس از علنی شدن خبر شکایت باشگاه السد قطر از تیم سپاهان، مسئولان این باشگاه طی نشستهای ویژه به بررسی این مشکل بزرگ پرداخته و با بررسی قوانین موجود و استعلام از کارشناسان و نهادهای مربوطه، سعی در پیدا کردن یک راه نجات برای جلوگیری از شکست 3 بر صفر در این بازی شدند.
بیاطلاعی از شکایت
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در مورد شکایت مسئولان باشگاه باشگاه السد از تیم فوتبال این باشگاه گفت:" من شکایتی از آنها ندیدم و مسئولان AFC هم موضوعی را به ما اعلام نکردهاند. ضمن اینکه قطریها خیلی پیگیری این موضوع نیستند.!"
علیرضا رحیمی درحالی این صحبتها را بیان کرد که مسئولان باشگاه السد قطر شکایت خود را بصورت دستنویس و پس از پایان بازی به "امیندو دورجی" ناظر بوتانی این بازی ارائه کردند. همچنین با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز دوشنبه تعطیل است، هنوز موضوعی از سوی AFC در این خصوص به فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه سپاهان اعلام نشده است، گرچه این نامه به احتمال فراوان روز دوشنبه به ایران ارسال خواهد شد.
راه فراری مغایر قوانین!
تائید فهرست نفرات تیم فوتبال سپاهان توسط ناظر بازی، تائید حضور رحمان احمدی و گذشت یک مرحله از مسابقات پس از محرومیت دروازهبان پیشین پرسپولیس و فعلی سپاهان، مدارکی است که علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان با استناد به آنها سعی در جلوگیری از تغییر نتیجه این بازی دارد.
رحیمی در این خصوص گفت:" لیست بازی توسط ناظر امضا و تائید شده و حتی مسئولان باشگاه سپاهان ایران هم به وی گفتهاند اگر بازیکنی از تیم ما مشکلی دارد، اعلام کند. این مدرک خوبی برای باشگاه سپاهان محسوب میشود."
در این شرایط اما در بند J ماده 69 قوانین برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آمده که باشگاهها خودشان باید پیگیری بازیکنان دو اخطاره باشند. همچنین طبق بخشی دیگر از قوانین این مسابقات اخطارها به بازیکنان نشان داده میشود نه باشگاهها به همین دلیل وقتی یک بازیکن چند اخطار دریافت کرده و باشگاهی را ترک میکند این اخطارهها را همراه خود به باشگاه دیگر میبرد، موضوعی که "لازاروس" یکی از اعضای کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را تائید کرده است.
ضمن اینکه "امیندو دورجی" ناظر بوتانی این دیدار هم در نشست هماهنگی پیش از بازی اعلام کرده مسئولیت محرومیت بازیکنان برعهده خود باشگاههاست.
چه کسی مقصر است؟
رحمان احمدی یکی از مقصران این اتفاق است. وی با بیان اینکه تا زمانی که با پیراهن پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بازی میکرد، در جریان بازیها دو اخطاره شده است، گفت:" پس از آنکه در فصل نقل و انتقالات باشگاه خود را عوض کرده و به سپاهان آمدم، این موضوع را فراموش کردم و یادم رفت جریان دو اخطاره بودنم را به سرپرست و مسئولان تیم سپاهان بگویم!"
مجید بصیرت هم که سالها به عنوان سرپرست باشگاه سپاهان عملکرد خوبی داشته و در موفقیتهای این تیم نقش پررنگی داشته، یکی دیگر از مقصران این اتفاق است ولی او از روز گذشته سکوت اختیار کرده و در مورد این اتفاق صحبت نمیکند.
قطعا یک نگاه آماری کوتاه به سایت AFC میتوانست مانع از بروز این اتفاق بزرگ شود اما هنوز هنوز پاسخ روشنی برای این مسئله وجود ندارد که چرا بصیرت و سایر مسئولان سپاهان چنین کاری را نکردند.
البته در فوتبال ایران هیچکدام مقصران معرفی نشده و با آنها برخورد نمیشود و یا بهتر بگوییم افراد مقصر خودشان با اعلام استعفا به نوعی از مردم عذرخواهی نمیکنند. ای کاش مسئولان تیمها و یا فدراسیون ایران هم از 9 مسئول فدراسیون سوریه یاد بگیرند که پس از حذف تیم فوتبال این کشور از رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 به دلیل استفاده از یک بازیکن غیر مجاز، از سمت خود استعفا دادند.
امیدواری مسئولان
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه مسئولان این باشگاه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از باخت 3 بر صفر این تیم انجام میدهند، گفت:" سپاهان هنوز برنده این دیدار است اما در غیر اینصورت و اعلام رای به سود تیم قطری، ما یکی از بهترین وکیلها را در فیفا داریم و با استفاده از این وکیل مجرب و مدارکی که داریم، پاسخ تمام سوالات را داده و از حق باشگاه دفاع میکنیم."
مهدی تاج نائب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان هم در این مورد تاکید کرد: " مطمئنم سپاهان به هیچ مشکلی برنمیخورد. ما به اطلاعات ویژهایدست پیدا کردیم و اسناد آنها را دیدهام. در مجموع فکر نمیکنم سپاهان محروم شده و نتیجه 3 بر صفر به سود حریف قطری تغییر کند.
آنچه مشخص است تیم السد قطر از باشگاه سپاهان به خاطر استفاده از رحمان احمدی که بازیکنی دو اخطاره بوده، شکایت کرده است و باید دید از روز دوشنبه که کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت خود را مجددا آغاز میکند، چه تصمیم برای این بازی پیش از برگزاری دیدار برگشت دو تیم در دوحه قطر اتخاذ خواهد شد.
نظر شما