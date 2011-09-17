2300 داوطلب در آزمون استخدامی ادارات گلستان شرکت کردند

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 100 سهمیه استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، پس از کسر سهمیه قانونی تعداد 41 سهمیه استخدامی برای 14دستگاه اجرایی استان اختصاص یافت.



وی اظهار داشت: به دنبال انتشار آگهی، دو هزار و 307 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد هزار و 485 نفر مرد و 822 نفر زن از طریق ثبت نام اینترنتی در این آزمون شرکت کردند.

وی با بیان اینکه نتایج آزمون تا یکماه دیگر اعلام خواهد شد ادامه داد: انجام مصاحبه تخصصی از نفرات برتر آزمون به میزان سه برابر ظرفیت استخدامی انجام خواهد شد.

گفتنی است آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان صبح جمعه در 9 حوزه امتحانی در گرگان برگزار شد و نتیجه نهایی پذیرفته شدگان پس از اعلان نتایج آزمون، مصاحبه تخصصی و انجام فرآیند قانونی استخدام اعلام خواهد شد.