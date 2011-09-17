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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

نوروزی:

2300 داوطلب در آزمون استخدامی ادارات گلستان شرکت کردند

2300 داوطلب در آزمون استخدامی ادارات گلستان شرکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری گلستان گفت: دو هزار و 307 نفر در آزمون استخدامی 14دستگاه اجرایی استان شرکت کردند.

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 100 سهمیه استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، پس از کسر سهمیه قانونی تعداد 41 سهمیه استخدامی برای 14دستگاه اجرایی استان اختصاص یافت.
 
وی اظهار داشت: به دنبال انتشار آگهی، دو هزار و 307 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد هزار و 485 نفر مرد و 822 نفر زن از طریق ثبت نام اینترنتی در این آزمون شرکت کردند.

وی با بیان اینکه نتایج آزمون تا یکماه دیگر اعلام خواهد شد ادامه داد: انجام مصاحبه تخصصی از نفرات برتر آزمون به میزان سه برابر ظرفیت استخدامی انجام خواهد شد.
 
گفتنی است آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان صبح جمعه در 9 حوزه امتحانی در گرگان برگزار شد و نتیجه نهایی پذیرفته شدگان پس از اعلان نتایج آزمون، مصاحبه تخصصی و انجام فرآیند قانونی استخدام اعلام خواهد شد.  
کد مطلب 1409717

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