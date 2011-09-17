پژوهشکده اساتید در دانشگاه آزاد بروجرد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سیف در اولین نشست اعضای کانون بسیج اساتید واحد بروجرد اظهار داشت: پژوهشکده اساتید این دانشگاه مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی برای استفاده از پژوهشگران و محققان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین با شرکت داروسازی اکسیر نیز که یکی از شرکتهای داروسازی مهم کشور است قراردادی به امضا رسیده که طی آن امکانات آزمایشگاهی بیشتری در اختیار اساتید دانشگاه و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به دیگر فعالیتهای انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: اینترنت بی سیم نیز برای تسهیل کار پژوهشی در این واحد راه اندازی شده است.

سیف در ادامه سخنان خود همچنین با اشاره به گسترس تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، گفت: تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد این واحد از 11 به 22 رشته افزایش یافته است.

وی همچنین از اخذ مجوز رشته نانو شیمی در واحد بروجرد خبر داد و افزود: این رشته در غرب کشور تنها در این واحد دانشجو پذیرش خواهد کرد.