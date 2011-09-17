معلومات به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات در وزن 73 کیلوگرم که صبح امروز شنبه با برتری مقابل "دیمیتری یارتوسف" از روسیه به دور دوم راه یافته بود در این مرحله "مارتین تبلین" از نروژ در یک دقیقه ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. معلومات برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی باید با "ماگست مازبیوف" از قرقیزستان مبارزه کند.

صبح امروز قاسم نوری زاده در وزن 60- کیلوگرم پس از برتری مقابل "جمشید خلیل اوف" از تاجیکستان و شکست برابر "ایگار موشکایف" از آذربایجان از دور مسابقات حذف شد. ضمن اینکه محسن غفار در وزن 66- کیلوگرم هنوز مبارزات خود را آغاز نکرده است.

جام جهانی جودو ازبکستان با حضور237 جودوکار از 30 کشور در تاشکند جریان دارد.