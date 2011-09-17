1200 دانش آموز استثنایی در خراسان شمالی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: همزمان با سال تحصیلی جدید 10 تا 13 درصد از دانش آموزان استثنایی استان نیز در شش مرکز اختلالات یاد گیری آموزش می بینند.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار در استان شش مرکز اختلالات یادگیری راه اندازی شده است و در سال تحصیلی جدید به دانش آموزانی که از اختلالات یادگیری برخوردار باشند، آموزش داده می شود.

نعمتی به تعداد دانش آموزان استثنایی استان که می توانند در مدارس عادی تحت عنوان آموزش تلفیقی تحصیل کنند نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود برای سال تحصیلی جدید 220 دانش آموزاستثنایی استان در مدارس عادی ادامه تحصیل دهند.

نعمتی همچنین گفت: بیش از 80 درصد از مراکز آموزشی استان در سال تحصیلی جدید در نوبت صبح فعالیت می کنند.

وی افزود: تمام شهرستان های استان به جز شهرستان بجنورد برای سال تحصیلی جدید علاوه بر یک نوبته شدن در نوبت صبج پنجشنبه ها نیز تعطیل هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی اذعان کرد: شهرستان بجنورد با کمبود فضای آموزشی برخوردار است و با بهره برداری از پروژه هشت کلاسه این شهرستان در دهه فجر سال جاری مشکل کمبود فضای آموزشی این شهرستان برطرف می شود.