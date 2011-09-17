اجرای طرح "تماس زودرس با پژوهش" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تحقیقاتی ERE که مخفف Early Research Encounter یا تماس زودرس با پژوهش است به منظور ایجاد جو علمی تحقیقاتی در همه عرصه های دانشگاه طراحی شده است.

این طرح توسط شورای پژوهشی دانشگاه، در خصوص روند تحقیقات دانشجویی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی در سطح دانشگاه تصویب و کارگروهی نیز برای راه‌اندازی، سرپرستی و ارزشیابی برنامه مذکور، در نظر گرفته شده است.

اعضای کارگروه باید علاوه بر اطلاع‌رسانی جامع، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی دوره آموزشی مربوطه، برنامه‌ریزی طراحی نقشه تحقیقاتی و عناوین مربوطه توسط اعضای هیئت علمی، تدوین روند گردش کار طرح‌های تحقیقاتی مربوطه در دانشگاه و دانشکده و گروه، برنامه‌ریزی و اجرای جلسات ارائه نتایج و همایش‌های دانشجویی مربوطه، برنامه‌ریزی روند انتشار نتایج حاصل در قالب مقالات پژوهشی و حمایت از برنامه‌های داوطلبانه در سایر دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی را پیگیری کنند.

بر اساس دستورالعمل اجرایی این طرح تحقیقاتی که به صورت پیش نویس است، کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال 90 و بعد از آن مشمول این دوره خواهند بود.

در صورت تصویب این پیش نویس در شوراهای پژوهشی مربوطه، در نیمسال اول با نظارت حوزه معاونت پژوهشی هر دانشکده، استاد راهنمای پژوهشی دانشجو تعیین می شود و ضمن توجیه دانشجویان در مورد برنامه ERE کارگاه‌های "روش تحقیق مقدماتی" و "جستجوی منابع" برای همه دانشجویان مشمول طرح برگزار می شود.

در نیمسال دوم دانشجو درس ERE را به میزان 2 واحد انتخاب کرده و ضمن تعیین عنوان، پروپوزال طرح تحقیقاتی خود را با نظر استاد راهنما تکمیل و ارائه خواهد کرد.

دانشجو موظف است تا پایان ترم چهارم تحقیق خود را تکمیل کرده و گزارش پایان را در فرمت یک مقاله ارائه دهد و نمره درس ERE توسط کمیته داوران مجله هر دانشکده تعیین می شود. پروپوزال طرح‌های ERE در شورای پژوهشی دانشکده تصویب می‌شود، این شورا می‌تواند تصویب طرح‌ها را به شورای گروه‌ها تفویض کند.

برای هر طرح ERE تا مبلغ 5 میلیون ریال از طرف حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تامین اعتبار خواهد شد. مقاله ناشی از طرح‌های ERE جایگزین پایان‌نامه دانشجو نخواهد شد.