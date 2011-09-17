آغاز اجرای نمایش "پنجره فولاد" در فرهنگسرای خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "پنجره فولاد" به کارگردانی سید جواد هاشمی و با بازی اکبر عبدی با اتمام مراحل آماده سازی و ساخت دکور از 24 شهریور روی صحنه رفته است.

این نمایش که نوشته مهدی متوسلی است با بازی اکبر عبدی، حمید ابراهیمی، عطیه غبیشاوی، محمود راسخ فر، اسدالله بابایی مهدی مهدیون، مرتضی وکیلیان و محمد سراج، به کارگردانی سید جواد هاشمی در سالن سوم خرداد فرهنگسرای خاوران اجرا می‌شود.

بهای بلیط پنجره فولاد که تا 20 مهر اجرا می‌شود 5000 تومان است. فرهنگسرای خاوران با 50 درصد تخفیف میزبان خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران و دانشجویان است.