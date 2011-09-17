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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

سجادی به مهر خبر داد:

150 هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی اکو در بجنورد بازدید کردند

150 هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی اکو در بجنورد بازدید کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با اشاره به استقبال گسترده از نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در این استان گفت: بیش از 150 هزار بازدید کننده از این نمایشگاه دیدن کردند.

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان یافتن کار این نمایشگاه به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از این برنامه بزرگ فرهنگی و هنری اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 150 هزار تن از شهرستان های مختلف و همچنین دیگر استان ها از این نمایشگاه بازدید کردند.

وی همچنین  با ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: خوشحالیم با این استقبال گسترده، توانستیم تا حدود زیادی اهداف محوری در بردارنده این برنامه بزرگ فرهنگی اعم از شناسایی و معرفی توانمندی های گردشگری و فرهنگی و قابلیت های صنایع دستی استان را به  دیگر استان ها و نیز کشورهای همسایه و عضو اکو محقق کنیم.

کد مطلب 1409731

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