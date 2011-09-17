150 هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی اکو در بجنورد بازدید کردند

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان یافتن کار این نمایشگاه به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از این برنامه بزرگ فرهنگی و هنری اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 150 هزار تن از شهرستان های مختلف و همچنین دیگر استان ها از این نمایشگاه بازدید کردند.

وی همچنین با ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: خوشحالیم با این استقبال گسترده، توانستیم تا حدود زیادی اهداف محوری در بردارنده این برنامه بزرگ فرهنگی اعم از شناسایی و معرفی توانمندی های گردشگری و فرهنگی و قابلیت های صنایع دستی استان را به دیگر استان ها و نیز کشورهای همسایه و عضو اکو محقق کنیم.