کردستان عراق به مسئولیت های بین المللی خود عمل کند/ تاکید بر مبارزه با مزدوران

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در آیین بهره برداری از فاز اول طرح جامع پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با اعلام اینکه آذربایجان غربی از استانهای برجسته کشور در دفاع از مرزها در طول هشت سال دفاع مقدس بود افزود: به هیچ عنوان به مزدوران و دشمنان اجازه نمی دهیم امنیت مردم را در شهرستان های مرزی تحت شعاع قرار دهند.

وی ادامه داد: مسئولان اقلیم کردستان عراق نیز باید در برخورد با مزدوران به صورت قاطعانه عمل کنند که افتتاح سالن تجاری پایانه مرزی تمرچین در ایران نشان دهنده رویکرد مثبت مسئولان ایران نسبت به توسعه روابط با این اقلیم است.

جلال زاده پیرانشهررا منطقه شهادت، رشادت و جوانمردی دانست و بیان داشت: پیرانشهر را به پایانه صادراتی ایران در مرز عراق تبدیل می کنیم که این امر نشان می دهد ملت ایران سالهای بعد از دفاع مشروع از مرزهای سرزمینی خود در پی پیشرفت و توسعه است.

استاندار آذربایجان غربی اظهارداشت: این استان مرزی با هزار کیلومتر مرز مشترک و شش پایانه مرزی به عنوان تنها استان هم مرز با ترکیه، دارای مزیت ترانزیت کالا از ایران است و پتانسیل تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور دارد.

وی با اشاره به تردد 105 هزار مسافراز پایانه مرزی تمرچین از ابتدای سالجاری تاکنون اظهارداشت: 350 میلیون دلار از این مرز در رویه های مختلف گمرکی کالا صادر شده است که نشان دهنده ظرفیت های تمرچین و حاج عمران است که این امر نیازمند تسهیل صادرات بین دو کشور است.

جلال زاده در ادامه سخنان خود خواستار یکسان سازی رویه های حاکم بر پایانه های توسط اقلیم کردستان عراق شد.

اوتوبان اربیل- حاج عمران احداث می شود

فرماندار دیانه استان اربیل اقلیم کردستان عراق نیز در این مراسم از در دست احداث بودن اوتوبان اربیل- حاج عمران خبر داد و بیان داشت: این طرح بیشترین بودجه اقلیم کردستان عراق را به خود اختصاص داده است.

کرمانچ عزت سلیمان از اقدامات ایران درمرز تمرچین احداث سالن تجاری این مرز رسمی در راستای توسعه همکاری های فی مابین ایران و اقلیم کردستان عراق تقدیر کرد و گفت: مسئولان این اقلیم با توجه به اهمیت مناسبات اقتصادی با ایران نسبت به احداث جاده اربیل - حاج عمران اقدام کردند.

وی با بیان اینکه با احداث این جاده رفت و آمد مردم اقلیم کردستان عراق به حاج عمران- اربیل روانسازی و تسهیل می شود اظهارداشت: ساخت سالن مسافربری در مرز تمرچین پیرانشهر باعث رفاه و آسایش مسافران می شود.

این مسئول با بیان اینکه اقلیم کردستان عراق با توجه به همکاری دیرینه با مسئولان ایرانی و مشترکات فرهنگی دو طرف خواستار ادامه روابط همه جانبه با این کشور شد.

عزت سلیمان با اشاره به امنیت موجود در اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: مسئولان این اقلیم خواستار امنیت پایدار در مرزهای ایران هستند و امیدوارند راه دوستی از طریق گفتگو و رفع پیشامدها و حوداث به وجود آمده در مرزهای دوکشور هموار شود.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.