به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری قبل از ظهر شنبه در آیین افتتاح کلاسهای مرحله دوم آموزش سرشماری نفوس و مسکن سالجاری افزود: معاونان فنی که در این کلاسها شرکت میکنند، پس از کسب حداقل نمره، به عنوان مدرسین مرحله سوم خواهند بود، بنابراین با توجه به اهمیت آموزش در بحث سرشماری همه باید حضور فعال و به موقعی در کلاسهای آموزشی داشته باشند.
عسگری با بیان اینکه دریافت آمار دقیق و به روز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: مسلماً نیروهایی که در بحث اجرای سرشماری، نظارت یا فعالیت میکنند، نقش بزرگی در انجام هرچه بهتر این رسالت بزرگ بر عهده دارند.
عسگری معاونان فنی و آموزشی را اصل کار این سرشماری عنوان کرد و افزود: باید برنامهریزی جهت انجام این کار بزرگ به نحوی باشد که زنجان یکی از استانهای نمونه پس از پایان سرشماری باشد.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان، با تأکید بر اینکه همه متولیان امر باید به نکات مهم ارائه شده در راستای انجام هرچه بهتر سرشماری، توجه جدی داشته باشندافزود: مسلماً هر جه نظم و ترتیب کاری وجود داشته باشد نتایج مثمر ثمری حاصل خواهد شد، لذا همه متولیان و نیروها در طرح سرشماری نفوس مسکن باید به زمانبندی توجه ویژهای داشته باشند.
عسگری با اشاره به اینکه معاونان فنی، مرجع پاسخگویی به سئوالات فنی است، گفت: با وجود اینکه چارچوب طرح سرشماری نفوس و مسکن کاملاً مشخص است ولی گاهی ممکن است شرایط ویژهای ایجاد شود و سئوالات خاصی از جانب سرشماری از این معاونان جهت شفاف شدن روند کار مطرح شود، لذا باید اطلاعات معاونان بهگونهای باید باشد که بتوانند در شرایط مورد نیاز تصمیم درستی اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه خطاهای جزئی معاونان، اثرات گستردهای از لحاظ کمی و کیفی بر صحت دادهها خواهد داشت، افزود: فعالیتها باید به نحوی باشد که اطلاعات دقیق و به روز از مردم دریافت شود.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان، هماهنگی کامل با فرمانداران در شهرستان را از جمله وظایف مهم معاونان عنوان کرد و گفت: باید ارتباط حسنه با جمیع کسانی که دستاندرکار در بحث نفوس و مسکن هستند، ایجاد شود.
وی با یادآوری اینکه دریافت نمره پایینتر از 85 در این کلاسها مانع حضور معاونان در سایر آموزشها خواهد شد، ادامه داد: توجیه مأموران سرشماری نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد زیرا اکثر مأموران سرشماری نیاز به آموزش و هدایت و کنترل توسط معاونان فنی را دارند.
عسگری، شیوه برخورد با مردم در هنگام دریافت اطلاعات آماری را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: مسلماً با رعایت حداقل نکات فنی در برخورد با مردم اطلاعات دقیقتری دریافت خواهد شد و در پی آن در برنامهریزیها عملکرد مثبتی خواهیم داشت.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان، با تأکید بر اینکه دادههای آماری مردم به مأموران سرشماری، امانت است ادامه داد: همه باید در حفظ این امانت کوشا باشیم، لذا دادههای مردم نباید به دست مرجع دیگری سپرده شود و نباید تحلیل شخصی از اطلاعات خصوصی مردم داشته باشیم.
عسگری با بیان اینکه یکی از راههای اصلی توسعه استان در کشور، جمعآوری اطلاعات و آمار دقیق است، گفت: باید مراقب هرگونه سوءاستفاده دشمنان از طرح سرشماری باشیم.
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