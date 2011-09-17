62 هزار دام در رابر بر علیه بیماری شاربن مایه کوبی شد

فاطمه موحد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری شاربن یک بیماری عفونی است گفت: طی سال جاری 62 هزار و 239 راس دام در رابر علیه این بیماری واکسینه شدند.

موحد ادامه داد: از این تعداد 61 هزار و 535 راس گوسفند و بز، 569 راس گاو و گوساله و 135 راس الاغ علیه بیماری مذکور مایه کوبی شدند.

وی با بیان اینکه بیماری شاربن بین دام و انسان مشترک است بیان داشت: علائم بیماری در دام به صورت لرزش و تنگی نفس، پرخونی مخاطات و مرگ ناگهانی، خونریزی از منافذ بدن، نفخ سریع لاشه، جمود نعشی ناقص، عدم انعقاد خون و طحال اسفنجی و لجنی شکل است.

این مسئول با اشاره به اینکه این بیماری به وسیله باسیل گرم مثبت مولد اسپوری به نام باسیلوس آنتراسیس ایجاد می شود گفت: این بیماری از طریق تماس با حیوانات آلوده یا فراورده های آنها نظیر پشم، مو، پوست، استخوان به انسان سرایت می کند.

وی بیان داشت: واکسیناسیون به موقع، عدم کالبد گشایی حیوانات مشکوک، معدوم سازی و سوزاندن حیوانات مبتلا، ضدعفونی جایگاه، جلوگیری از ورود دام قاچاق به دامداری ها، استفاده از ماسک هنگام پشم چینی از جمله نکاتی هستند که دامداران می توانند با رعایت آنها از بروز این بیماری جلوگیری کنند.



